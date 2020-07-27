Катар захотел провести Олимпиаду-2032

Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Помимо Катара на организацию соревнований претендуют Индия, Австралия, а также китайский Шанхай и совместная заявка южнокорейского Сеула и столицы КНДР Пхеньяна.

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"Сегодняшнее заявление знаменует собой начало важнейшего диалога с будущей принимающей комиссией МОК, чтобы продолжить изучение наших интересов и определить, как Олимпийские игры могут сказаться на долгосрочных целях развития Катара", - сказал глава Национального олимпийского комитета Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани, которого цитирует ТАСС.

Ранее Катар претендовал на проведение Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, которые были отданы Рио-де-Жанейро и Токио соответственно. В 2022 году страна примет чемпионат мира по футболу, который состоится с 21 ноября по 18 декабря.