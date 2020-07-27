Оригинальный рисунок олимпийского флага, созданный автором концепции современного олимпизма французом Пьером де Кубертеном, продан на аукционе в Каннах за 185 тысяч евро.

Рисунок выполнен графитом и гуашью на белом листе размером 21 на 27,5 сантиметра. На нем изображено переплетение пяти колец - синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов.

Обладателем рисунка стал коллекционер из Бразилии. В торгах участвовал Национальный музей спорта Франции, но его ставки оказалось недостаточно, чтобы совершить покупку артефакта.

Кубертен представил кольца в издании "Олимпийское обозрение" в августе 1913 года. Новый олимпийский символ и флаг планировалось показать публике на конгрессе Международного олимпийского комитета в Париже в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие не состоялось.

Официально символ был представлен только перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в бельгийском Антверпене.

На аукционе в Каннах в воскресенье был продан и оригинальный факел Олимпийских игр 1980 года, которые прошли в Москве. Символ Игр обошелся покупателю в 2,5 тысячи евро.

Факел был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным, корпус сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца. Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года, завершившись зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на Большой спортивной арене "Лужники".