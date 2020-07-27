Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA)
 
Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA)
Радио Свобода / YouTube

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что Россию нельзя допускать к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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"Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится.

Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг. То, что случилось в России - это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам", - сказал Родченков в интервью ВВС.

Родченков пообщался с журналистами по видеосвязи. Это первое его интервью с 2019 года. Во время беседы Родченков был в шляпе и очках, а его лицо скрывал шарф. По словам Родченкова, ему удалось изменить поведение и жесты, поэтому его невозможно узнать.

Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают, напоминает sport24.