Радио Свобода / YouTube Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA)

Радио Свобода / YouTube

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что Россию нельзя допускать к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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"Это должен быть абсолютный запрет без каких-либо исключений или допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи, занимались подделкой документации. Это последовательная фальсификация, которой занимались изо дня в день. Это мошенничество невероятных масштабов. Россия абсолютно ничему не учится.

Если бы раньше мы располагали сегодняшними инструментами и методологией, то у спортсменов Игр в Сеуле, Москве, Атланте были бы сотни положительных результатов на допинг. То, что случилось в России - это кульминация мошенничества. Ни одна другая страна не могла бы такого достичь, потому что у моей лаборатории везде был зеленый свет. Олимпиада в Сочи была проектом Путина, у нас не было ограничений по ресурсам", - сказал Родченков в интервью ВВС.

"It should be an absolutely blanket ban"

In disguise & still in fear of his life, doping mastermind turned whistleblower Grigory Rodchenkov tells me no Russian athletes should be allowed to compete at Tokyo Games next year after lab data was manipulated https://t.co/lynDPtibfS pic.twitter.com/tHQ3tiriUM— Dan Roan (@danroan) July 27, 2020

Родченков пообщался с журналистами по видеосвязи. Это первое его интервью с 2019 года. Во время беседы Родченков был в шляпе и очках, а его лицо скрывал шарф. По словам Родченкова, ему удалось изменить поведение и жесты, поэтому его невозможно узнать.

Родченков после увольнения из Московской лаборатории в 2015 году эмигрировал в США, где стал главным информатором всемирного антидопингового агентства (WADA). Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом разбирательства стал вывод о том, что Россия на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов. Российские власти это отрицают, напоминает sport24.