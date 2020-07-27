Роналду вышел на второе место по числу голов в истории футбола
 
Роналду вышел на второе место по числу голов в истории футбола
canno73 / DepositPhotos

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, отметившийся голом в победном матче 36-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (2:0), забил свой 735-й мяч за карьеру.

Благодаря этому 35-летний форвард обошел бразильца Ромарио (734) по голам за карьеру в официальных турнирах. Теперь Роналду уступает только другому легендарному бразильцу - Пеле, у которого 767 точных ударов, написал в Twitter журналист Танкреди Палмери.

За этой тройкой следуют Герд Мюллер (720), Лионель Месси (716), Ференц Пушкаш (706) и Йозеф Бицан (636).

В споре за "Золотую бутсу" нынешнего сезона Роналду находится на третьем месте, в активе португальца 31 гол в чемпионате Италии. Лидируют в данной категории форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский и Чиро Иммобиле из "Лацио", у обоих игроков на счету по 34 гола.