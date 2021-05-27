Шэннон Бриггс

Mai B / YouTube

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Шэннон Бриггс объявил о том, что принял предложение провести поединок против другого экс-чемпиона - украинца Владимира Кличко, который решил вернуться на ринг. По словам Бриггса, детали поединка еще не известны, но уже дал свое согласие на бой.

"Я согласился стать первым соперником Кличко после его возвращения на ринг. Вы первые, кто узнал об этом, даже моя жена не знает, клянусь Богом на могиле моей матери. Пока у меня нет информации - будет ли наш поединок выставочным или профессиональным. Мне просто позвонили организаторы и спросили: "Хочешь с ним подраться?" Конечно, я согласился. Им не пришлось спрашивать дважды", - цитирует Бриггса портал Talksport .

Для Бриггса поединок с Кличко еще много лет назад стал навязчивой идеей . Он устроил настоящую охоту на украинца, пытаясь любыми способами спровоцировать его на проведение боя. Со словами "я жду тебя на ринге" он врывался к нему в залы и на пресс-конференции, кидался в украинца ботинками и футболками, сбрасывал в воду на тренировке и даже ел его еду в ресторане. Но своего пока так и не добился.

Shannon Briggs' long-lasting feud with Wladimir Klitschko is going to be settledhttps://t.co/8p44jRIwsx — talkSPORT (@talkSPORT) May 27, 2021

49-летний Бриггс не выходил на ринг с 2016 года, а 45-летний Владимир Кличко завершил свою карьеру в 2017 году, но в последнее время стал намекать на свое возвращение ради рекорда.

В свое время Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. В распоряжении Кличко-младшего, подумывающего превзойти это достижение, есть еще почти полгода.