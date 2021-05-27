Матч в честь 110-летия белорусского футбола между прославленными местными и европейскими игроками, который должен был состояться 5 июня на национальном олимпийском стадионе "Динамо", перенесен на неопределенный срок

Национальный олимпийский стадион «Динамо»

Прощальный матч звезд в честь 110-летия белорусского футбола между прославленными местными и европейскими игроками, который должен был состояться 5 июня на национальном олимпийском стадионе "Динамо", перенесен на неопределенный срок. Об этом проинформировала пресс-служба Белорусской федерации футбола .

По замыслу организаторов, честь команды хозяев должны были отстаивать Александр Глеб, Тимофей Калачев, Максим Ромащенко, Сергей Корниленко, Александр Хацкевич, Сергей Штанюк и другие известные белорусские футболисты.

Противостоять команде Белоруссии была призвана сборная Старого Света. В нее позвали победителя Лиги чемпионов литовца Эдгараса Янкаускаса, немца Кевина Кураньи, хорватов Звонимира Сольдо и Юрицу Враньеша, чеха Томаша Росицки и португальца Педру Мендеша.

Однако зарубежные звезды стали отказываться от участия в юбилейном матче. О решении не приезжать в Минск, в частности, заявили Янкаускас и Росицки.

Ранее стало известно об отказе сборных Великобритании, Германии и Нидерландов участвовать в чемпионате Европы по велоспорту на треке, который должен пройти в июне этого года в Минске.

Поездки в Белоруссию теперь считаются небезопасными. Многие страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через эту страну и ограничить полеты белорусских авиакомпаний из-за инцидента в минском аэропорту, где на этой неделе в сопровождении истребителя МиГ-29 вынужденно приземлился самолет авиакомпании Ryanair.