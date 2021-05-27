Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы УЕФА

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Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы УЕФА, прошедшем в польском Гданьске. "Вильярреал" добыл первый еврокубок в клубной истории, а его тренер Унаи Эмери выиграл данный трофей в рекордный четвертый раз.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1 - на мяч Херарда Морено (29') манкунианцы сумели ответить точным ударом Эдинсона Кавани (55'). В серии послематчевых 11-метровых соперники пробили без промаха 21 пенальти, а 22-й - в исполнении голкипера "МЮ" Давида де Хеа - отразил его визави Херонимо Рульи.

Представители Испании обыграли представителей Англии в еврокубковом финале уже в десятый раз подряд. Последний раз наоборот было в 2001 году, когда "Ливерпуль" победил "Алавес" в финале Кубка УЕФА. С 2001 года испанские клубы выиграли вообще все 19 еврокубковых финалов, в которых принимали участие.

Бывший "тренеришка" московского "Спартака" Унаи Эмери стал единственным наставником в истории футбола, четырежды выигравшим Лигу Европы. Ранее 49-летний испанец взял три трофея с "Севильей" (2014-2016) и делил рекорд с итальянцем Джованни Трапаттони, который в 1977, 1991 и 1993 годах трижды добывал Кубок УЕФА.

El bes a la Copa representa el bes a l'afició, al Club, als jugadors, técnics, empleats, periodistes, dirigents. I especialment a Don Fernando Roig I a tot el poble de Vila-real. Gracias por dejarme ser parte de esta gran familia y disfrutar, como nunca, de este precioso camino. pic.twitter.com/2fmG5onhFr — Unai Emery Echegoyen (@UnaiEmery_) May 26, 2021

Благодаря победе в Лиге Европы "Вильярреал" впервые за 12 лет завоевал право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Седьмое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Испании позволяло команде рассчитывать лишь на участие в квалификации Лиги конференций.