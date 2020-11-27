yobro10 / DepositPhotos Баскетболисты ЦСКА подобрались к лидеру Евролиги после шестой победы подряд

yobro10 / DepositPhotos

Баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке обыграли мадридский "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча на арене "Мегаспорт" в Москве завершилась победой хозяев паркета с разницей в одно очко - 74:73 (17:20, 18:18, 23:17, 16:18).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник ЦСКА Майк Джеймс, набравший 28 баллов. Лучший игрок "Реала" - тяжелый форвард Трей Томпкинс (15) - набрал почти вдвое меньше.

Московский клуб выиграл шестую встречу подряд в Евролиге и с восемью победами в 11 матчах и вышел на второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата. "Реал" не смог продлить свою победную серию, которая насчитывала пять игр.

Two teams who are on FIRE, but it was @cskabasket who came away from Round 11 with a 74-73 win



Highlights... pic.twitter.com/qs1Sw17FYI— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2020

Гораздо менее успешно идут дела в Евролиге у "Химок", уступивших в очередном туре на выезде немецкой "Альбе" со счетом 80:100. Химчане проиграли восьмую игру из десяти и занимают предпоследнее, 17-е место.

"Зенит" из Санкт-Петербурга в гостевом матче обыграл литовский "Жальгирис" со счетом 83:75 и занимает четвертое место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе шесть побед и два поражения.

В следующем туре 3 декабря ЦСКА примет греческий "Олимпиакос", а "Зенит"- турецкий "Фенербахче". "Химкам" днем позже предстоит в гостях встретиться с немецкой "Баварией".