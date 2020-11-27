IBU World Cup (@IBU_WC) / Twitter Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же с 3 по 6 декабря пройдет и второй этап

IBU World Cup (@IBU_WC) / Twitter

За день до старта первого этапа розыгрыша Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти среди участников соревнований продолжают фиксироваться новые случаи заражения коронавирусом. Положительные результаты тестов недавно получили делегаты от Италии и Польши, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее заражения были выявлены в сборных России, Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. У россиян вирус подхватили Антон Бабиков, а также врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов и массажист Валерий Лашин. Вместе с Бабиковым от стартов отстранен Евгений Гараничев, деливший с ним одну комнату.

Согласно принятому коронавирусному протоколу, полное отстранение от первого этапа Кубка мира грозило всей сборной РФ.

Как сообщает IBU, органы здравоохранения Финляндии отправили на карантин шесть членов сборной России. Без указания имен.

"Три члена сборной России, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, будут помещены на карантин на семь дней начиная с даты сдачи положительного теста. Еще три члена российской команды, контактировавшие с заразившимися, пробудут на карантине десять дней с момента последнего контакта. После окончания карантина все шесть членов сборной России пройдут новое тестирование", - говорится в сообщении.

The responsible Finnish health authorities have been informed and decide on further procedures. More information will be provided in due course. (2/2)



Further updates on previous positive tests ⬇️ pic.twitter.com/o8CuJzdcij— IBU (@biathlonworld) November 27, 2020

Кроме этого финские органы здравоохранения поместили на карантин в полном составе команды Румынии и Молдавии (за исключением одного человека).

Что касается новых зараженных, то финны по каким-то причинам решили вообще не отправлять на карантин итальянцев, а решение по Польше еще не принято.

Первый этап Кубка мира по биатлону состоится в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Там же с 3 по 6 декабря пройдет и второй этап.