В четверг проститься с легендой футбола к президентскому дворцу "Каса Росада" в столице Аргентины пришли сотни тысяч человек

Casa Rosada - República Argentina / Youtube.com Церемонию прервали посреди дня из-за массовых беспорядков и невозможности силовиков контролировать людей, беспрепятственно перелазивших через заборы президентской резиденции в попытках пробраться к гробу Марадоны

Casa Rosada - República Argentina / Youtube.com

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, скоропостижно скончавшийся в среду возрасте 60 лет от остановки сердца, был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса, где покоится его семья.

В четверг проститься с легендой футбола к президентскому дворцу "Каса Росада" в столице Аргентины пришли сотни тысяч человек, многие из них так и не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.

Церемонию прервали посреди дня из-за массовых беспорядков и невозможности силовиков контролировать людей, беспрепятственно перелазивших через заборы президентской резиденции в попытках пробраться к гробу Марадоны.

Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Правоохранителям пришлось применить резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки для усмирения собравшихся. В результате массовых беспорядков десятки человек получили повреждения, число задержанных не сообщается.

El velatorio de Diego Maradona: las fotos de los incidentes https://t.co/Lbn9bfxjtP— TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020

В итоге тело Марадоны под охраной спецназа и в сопровождении вертолета было вывезено на катафалке на кладбище Джардин в Белла-Виста, в паре десятков километров от Буэнос-Айреса. На протяжении всего пути кортеж ехал вдоль вереницы людей, недовольных досрочным завершением церемонии.

Тем временем в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение. Однако окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.

"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на оригинал. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - цитирует волю Диего портал Infobae со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.

Напомним, из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили общенациональный траур - три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.