Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, скоропостижно скончавшийся в среду возрасте 60 лет от остановки сердца, был похоронен на кладбище неподалеку от Буэнос-Айреса, где покоится его семья.
В четверг проститься с легендой футбола к президентскому дворцу "Каса Росада" в столице Аргентины пришли сотни тысяч человек, многие из них так и не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты и столкновения с полицией.
Церемонию прервали посреди дня из-за массовых беспорядков и невозможности силовиков контролировать людей, беспрепятственно перелазивших через заборы президентской резиденции в попытках пробраться к гробу Марадоны.
Операция по обеспечению безопасности вышла из-под контроля, после чего доступ во дворец был закрыт. Правоохранителям пришлось применить резиновые пули, водяные пушки и дымовые шашки для усмирения собравшихся. В результате массовых беспорядков десятки человек получили повреждения, число задержанных не сообщается.
El velatorio de Diego Maradona: las fotos de los incidentes https://t.co/Lbn9bfxjtP— TodaPasion (@TodaPasion) November 26, 2020
В итоге тело Марадоны под охраной спецназа и в сопровождении вертолета было вывезено на катафалке на кладбище Джардин в Белла-Виста, в паре десятков километров от Буэнос-Айреса. На протяжении всего пути кортеж ехал вдоль вереницы людей, недовольных досрочным завершением церемонии.
El multitudinario adiós a Maradona desde las autopistashttps://t.co/2JLP7R4gg0 #diegomaradona #Maradona pic.twitter.com/tnEJ58X8YV— TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 26, 2020
Тем временем в СМИ появились сообщения о том, что сам Марадона в завещании велел после смерти забальзамировать свое тело и выставить на всеобщее обозрение. Однако окончательное решение по поводу захоронения было принято наследниками футболиста.
"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на оригинал. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", - цитирует волю Диего портал Infobae со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении журналистов.
Напомним, из-за смерти Марадоны в Аргентине объявили общенациональный траур - три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.