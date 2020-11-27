АГН Москва / Сергей Киселев Гендиректору авиакомпании "Победа" Андрею Калмыкову грозит увольнение за акцию в поддержку футболиста питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы

АГН Москва / Сергей Киселев

Гендиректору авиакомпании "Победа" Андрею Калмыкову грозит увольнение за акцию в поддержку футболиста питерского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы.

11 ноября Boeing 737-800 этой авиакомпании, следующий из Москвы в Екатеринбург, отклонился от маршрута и вычертил в небесах мужской половой орган.

По результатам расследования авиационного инцидента комиссия Росавиации пришла к выводу, что полет по незапланированной траектории не был вызван технической необходимостью, а был санкционирован руководством авиакомпании с целью изображения на трекере фаллического символа в поддержку футболиста Дзюбы, сообщает портал Aviation Explorer.

По утверждению пилотов рейса, в процессе выполнения полета в Екатеринбург у самолета появились признаки отказа навигационной системы, после чего у диспетчерских служб ими было запрошено разрешение на выполнение маневров, с целью проверки работы бортовых систем. Однако, как установило расследование, никаких отказов систем во время полета бортовым самописцем зафиксировано не было.

Комиссия пришла к выводу, что данные действия выполнялись либо при одобрении руководства авиакомпании, либо по его требованию. Экипаж без необходимости выполнил самовольные маневры на рейсе с пассажирами, усложнив работу диспетчерских служб.

Генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков заявил, что пилоты таким образом хотели оказать поддержку капитану сборной России по футболу и питерского "Зенита" Артему Дзюбе, которого разжаловали после появления в сети видеозаписи интимного содержания.

Однако экипаж рейса заявил в ходе переговоров с авиадиспетчером, обратившим внимание на необычную траекторию, что эта фигура появилась в небе не по их инициативе.

"Это не я. Я все понимаю, я не особо был рад этому, мне сказали, флайт-план подали, я делаю, вы не согласовывались, я только рад", - приводит фрагмент расшифровки переговоров РЕН ТВ. Пилот не уточнял, кто стал инициатором маневра, создавшего в небе нештатную ситуацию.

Точную схему полета приводит телеграм-канал 112.

Также в отчете комиссии приводятся факты, что накануне инцидента авиакомпания "Победа" пыталась подать план полета по маршруту Москва - Санкт-Петербург с аналогичным отклонением от маршрута, якобы с целью проведения тренировки по сливу топлива. Однако самолеты типа Boeing 737-800 не оборудованы системой слива топлива в полете, поэтому от плана пришлось отказаться.

В итоге Росавиация предлагает учредителю авиакомпании ПАО "Аэрофлот" рассмотреть вопрос о соответствии руководителя "Победы" занимаемой должности и передать отчеты по служебной проверке в правоохранительные органы.