Pixabay.com РФС лоббирует введение в школьное расписание урока, целиком посвященного футболу

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Российский футбольный союз (РФС) принял решения касательно стратегии развития в стране массового футбола - школьного и студенческого. В школьное расписание планируют добавить третий урок физкультуры, который целиком будет посвящен футболу.

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба союза.

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"В рамках проекта "Футбол в школе" мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации. Но я уверен, что совместными усилиями Российского футбольного союза, Министерства спорта и Министерства просвещения удастся ее воплотить", - заявил Алаев.

На заседании комитета массового футбола РФС были рассмотрены еще два проекта, которые "имеют огромное значение для всего отечественного футбола". У них схожие цели: организовать системные соревнования на регулярной основе и привлекать к занятиям футболом как можно больше учащихся - как мальчиков, так и девочек.

Это "подстратегия развития студенческого футбола", предполагающая унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом.

Также был одобрен проект по созданию национального смотр-конкурса "Звезды массового футбола". Согласно идее РФС, он поможет находить и отмечать самых активных организаторов и лучшие проекты массового футбола.