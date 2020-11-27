MediaWhalestock / DepositPhotos ЦСКА не смог забить "Фейенорду" в Лиге Европы, играя целый тайм в большинстве

MediaWhalestock / DepositPhotos

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с голландским "Фейенордом" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, продлив длящуюся с начала сезона безвыигрышную серию отечественных клубов в еврокубках до 16 игр.

Встреча группы K на "ВЭБ-Арене" в Москве завершилась со счетом 0:0. Почти весь второй тайм хозяева играли в большинстве после удаления на 48-й минуте нападающего "Фейенорда" Николая Йоргенсена.

ЦСКА в третий раз в четырех турах группового этапа сыграл вничью. Хозяева владели инициативой, но по-настоящему опасные моменты создавали нечасто.

"Лига Европы - заколдованный для нас турнир. Вспоминали, когда в последний раз одерживали победу дома: года три уже прошло, - цитирует UEFA.com тренера армейцев Виктора Гончаренко. - Наносим много ударов, но то далеко от ворот, то еще что-то мешает. В первом тайме предпосылок у нас было больше, шла открытая игра. Во втором тайме после удаления соперник уплотнил ряды, мы выпустили высоких игроков, но, к сожалению, подач было мало".

В другом матче группы загребское "Динамо" разгромило на выезде австрийский "Вольфсберг" со счетом 3:0. После четырех туров в таблице квартета лидирует "Динамо" (8 очков), "Фейенорд" (5) идет на втором месте, "Вольфсберг (4) занимает третью строчку, а ЦСКА (3) располагается на последнем месте, но шансы на плей-офф еще есть у всех.

3 декабря армейцы на своем поле примут "Вольфсберг".

По итогам нынешнего тура "Арсенал", "Лестер", "Рома" и "Хоффенхайм" досрочно гарантировали себе путевки в 1/16 финала.

⏰ ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ⏰



"Арсенал", "Лестер", "Рома" и "Хоффенхайм" вышли в плей-офф ????



Кто сегодня удивил?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/zIBsbnXQMK— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 26, 2020

Российские клубы в нынешнем сезоне не могут одержать победу уже в 16 матчах группового этапа еврокубков. "Зенит", "Краснодар" и "Локомотив" проводят бесславную кампанию в Лиге чемпионов, где Россия впервые в истории представлена сразу тремя клубами.