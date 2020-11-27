swisshippo / DepositPhotos ФИФА опубликовала составы корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

swisshippo / DepositPhotos

Международная федерация футбола (ФИФА) после публикации ноябрьского рейтинга национальных команд сформировала составы корзин для жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сама процедура жеребьевка состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе.

Сборная России после поражений от Сербии (0:5) и Турции (2:3) в заключительных турах Лиги Наций УЕФА откатилась на 39-е место в мировом рейтинге и ожидаемо оказалась в третьей корзине вместо второй.

В ходе жеребьевки квалификации ЧМ-2022 европейские команды 7 декабря разобьют на десять групп по пять или шесть участников. В каждую группу войдут представители разных корзин.

Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию мундиаля. Десять команд, занявших в своих группах вторые места вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах.

???? UEFA #WCQ seedings announced ????



???? Find out which pot your team will be in for the preliminary draw on 7 December ????#WorldCup | @UEFAcom— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2020

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.