Россиянин Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, пропустив вперед тройку норвежцев.

Победу в гонке одержал Эрик Вальнес, результат которого составил 2 минуты 29,56 секунды. Второе и третье места заняли его соотечественники Йоханнес Клебо (+0,61) и Эмиль Иверсен (+4,09).

Прошлогодний победитель розыгрыша Кубка мира единственным из россиян пробился в финальную гонку, где уступил победителю 6,34 секунды.

Глеб Ретивых выбыл в полуфинале, Иван Якимушкин, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Евгений Белов - в четвертьфинале, а Ермил Вокуев, Алексей Червоткин и Илья Порошкин не прошли квалификацию.

У женщин в спринте классическим стилем весь пьедестал почета заняли шведские лыжницы. Победила c результатом 2 минуты 54,34 секунды Линн Сван, второе и третье места заняли Майя Дальквист (+0,57) и Йонна Сундлинг (+0,70).

Full podium sweep for the ????????Sprint women team ????

What a start into the new #fiscrosscountry season!



???? by Nordic Focus Picture Agency pic.twitter.com/0HmorwVi6u— FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) November 27, 2020

Россиянка Наталья Непряева завершила борьбу на стадии полуфинала, Юлия Ступак и Татьяна Сорина - в четвертьфинале, Христина Мацокина, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова не смогли преодолеть квалификацию.