Pixabay.com Футболисты ЦСКА разгромили "Арсенал" и обошли "Зенит" в Премьер-лиге

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Футболисты московского ЦСКА на своем поле разгромили тульский "Арсенал" в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги и вышли на второе место в турнирной таблице первенства, подвинув на третье питерский "Зенит".

Встреча в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев "ВЭБ-Арены", в составе которых отличились Никола Влашич (50', 57'), Федор Чалов (45+4') с пенальти, а также Арнор Сигурдссон (85') и Иван Обляков (88'). Единственный мяч "Арсенала" забил Лука Джорджевич (79').

Голкипер москвичей Игорь Акинфеев провел 650-й матч в составе клуба. 34-летний вратарь является рекордсменом команды по этому показателю.

???? Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после двенадцати туров



На каком месте ваша команда? ???? pic.twitter.com/OqjEPe7b3E— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 26, 2020

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в РПЛ. Армейцы набрали 25 очков и опередили санкт-петербургский "Зенит" (24 очка), поднявшись на вторую строчку в таблице. Лидирует в ней московский "Спартак" (27).