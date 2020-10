Idrettens resultatlister kommer seint nå om dagen. Et nederlag i CAS for Russland, betyr at Norge vinner vinter-OL 2014 mer enn seks år etter avslutningsseremonien i Sotsji:https://t.co/G8dPgXPyL8— Esten O. Sæther (@esten1302) October 27, 2020