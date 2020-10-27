Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне признать российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил весьма эмоционально прокомментировал обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер.

CAS лишил Устюгова его трех олимпийских медалей, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Защита спортсмена пригрозила обжаловать решение арбитража, который принято считать последней инстанцией в спортивных спорах.

"Вчера были аннулированы все результаты российского биатлонного героя Евгения Устюгова на Играх 2014 года. Он был осужден Спортивным арбитражным судом за мошенничество с анализами крови. Это означает, что россияне теряют олимпийское золото в мужской биатлонной эстафете в Сочи, а также Россия больше не является победительницей в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года", - пишет Сэтер.

Несложно догадаться, что победительницей зимних Игр-2014 после пересмотра результатов стала сборная Норвегии, добывшая в Сочи 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград и подвинувшая на вершине пьедестала "униженную и разоблаченную Россию".

Idrettens resultatlister kommer seint nå om dagen. Et nederlag i CAS for Russland, betyr at Norge vinner vinter-OL 2014 mer enn seks år etter avslutningsseremonien i Sotsji:https://t.co/G8dPgXPyL8— Esten O. Sæther (@esten1302) October 27, 2020

"Само по себе это уже крупное поражение для Владимира Путина, - развивает мысль журналист Dagbladet. - Олимпийские игры в Сочи были сугубо личной игрушкой президента России. Под руководством Путина великая держава привлекла иностранных звезд и предоставила им российское гражданство, чтобы страна-хозяйка в конечном итоге сумела занять первое место по количеству медалей. Это первое место исчезло прошлой ночью. Это позор и для страны, и для Владимира Путина".

Эстен Сэтер также отмечает, что хозяевам Олимпиады не помогла секретная допинговая программа, которую организовали российские власти для достижения максимальных результатов на домашних Играх.

Еще журналист напомнил, что через несколько недель в CAS начнется рассмотрение апелляции россиян, которые отчаянно пытаются оспорить свое четырехлетнее отстранение ото всех международных турниров.

"У них вряд ли получится. В будущем чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпийские игры, вероятно, пройдут без России как нации", - резюмирует Сэтер, попутно отмечая политическую недальновидность этих санкций: чем более изолированными будут чувствовать себя россияне, тем большую нестабильность они привнесут в окружающий мир.