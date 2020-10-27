Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поднялся на первую строчку в обновленном рейтинге pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории). Дагестанский боец опубликовал фото с этим рейтингом в своем Instagram.

В минувшие выходные после победы в титульном бою над американцем Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов объявил о завершении карьеры и попросил UFC поставить его на вершину рейтинга pound-for-pound.

"Все, чего я хочу от UFC, - это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил, я выиграл 29 поединков без единого поражения", - сказал Хабиб после триумфа.

Его пожелание было выполнено. Хабиб занял первую строчку, потеснив экс-чемпиона полутяжелого дивизиона Джона Джонса.

"Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение - вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда", - написал Хабиб.

Сам Джонс выразил бурное несогласие с этой перестановкой, напомнив, что он 14 раз отстаивал свой чемпионский пояс, а Нурмагомедов защищал титул лишь трижды.

"И вы рассуждаете о том, кто лучший боец в истории? Единственный человек, который может вернуться и оспорить мой рекорд и то, что я сделал в UFC, - это, возможно, Жорж Сен-Пьер", - цитирует портал MMA Fighting обращение Джонса к поклонникам Хабиба.

В послужном списке 32-летнего Нурмагомедова 29 побед (18 - досрочно) и ни одного поражения. 33-летний Джонс одержал 26 побед и потерпел одно поражение.