Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заразился коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба федерации, во вторник швейцарский спортивный чиновник получил подтверждение положительного теста на COVID-19 и самоизолировался.

50-летний функционер переносит болезнь в легкой форме и планирует оставаться на карантине в течение десяти дней, после чего пройдет повторное тестирование.

Все люди, которые контактировали с Инфантино в последние несколько дней, были проинформированы о случившемся и должны будут принять соответствующие меры.

Пресс-служба ФИФА пожелала своему начальнику скорейшего выздоровления.

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???? Gianni Infantino, presidente de la FIFA, es positivo en coronavirushttps://t.co/M2ggHwBfrW— Diario AS (@diarioas) October 27, 2020

Напомним, что Инфантино возглавляет Международную федерацию футбола с 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.