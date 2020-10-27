Пресс-служба Президента России Владимир Путин захотел вновь пообщаться с Хабибом Нурмагомедовым

Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин захотел вновь лично встретится в Кремле с обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, точная дата встречи пока не определена.

"Президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая более-менее успокоится, они обязательно встретятся. Определенных дат каких-то нет", - цитирует представителя Кремля РИА "Новости".

25 октября Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой в бою с американцем Джастином Гэтжи. Хабиб победил соперника удушающим приемом во втором раунде, в третий раз защитил свой титул и объявил о завершении карьеры.

Всего на счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

Напомним, что в сентябре прошлого года после визита в Республику Дагестан Путин встречался в аэропорту Махачкалы с Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Президент тогда поздравил бойца с победой над американцем Дастином Пуарье и обсудил с чемпионом нюансы удушения.