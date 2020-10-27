TpaBMa2 / DepositPhotos Российская биатлонистка Алена Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии желанием выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также обрести спокойствие и избавиться от нервотрепки

TpaBMa2 / DepositPhotos

Российская биатлонистка Алена Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии желанием выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а также обрести спокойствие и избавиться от нервотрепки.

В Федерации биатлона Молдавии ранее заявили, что переход должен быть оформлен до конца года. Ожидается, что за новую сборную Алена сможет выступить уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале 2021 года в словенской Поклюке. Спортсменке не требуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России (СБР), поскольку она не привлекалась к выступлению за сборную страны на международных соревнованиях.

"Этот переход дает мне шанс попробовать свои силы в Кубке мира, - призналась Иванова ТАСС. - Возможность отобраться в сборную России существует, но конкуренция в стране достаточно высокая, поэтому не факт, что это удастся. И даже если представить, что я попаду в состав на Кубок мира, выступить на Олимпиаде у меня шансов практически нет. А поехать туда - одна из моих целей".

"Кроме того, мне нужно спокойствие. Я достаточно мнительный, самовнушаемый человек, и мне важно, чтобы все складывалось спокойно, без нервотрепки", - добавила она.

26-летняя спортсменка отметила, что сезон начнет с выступлений на внутрироссийских стартах, поскольку вопрос предоставления ей гражданства Молдавии еще не решен.

В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста - Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус. Еще пятеро россиян в нынешнее межсезонье перебрались в сборную Румынии - Анастасия Толмачева, Анатолий Оськин, Дмитрий Шамаев, Елена Чиркова и Наталья Ушкина.

Добавим, что о 2 по 5 ноября 2 в швейцарской Лозанне и пройдут слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если CAS примет сторону WADA, что весьма вероятно, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.