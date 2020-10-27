Минобороны РФ Умар Кремлев выдвинул свою кандидатуру на пост президента AIBA

Минобороны РФ

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Он уже подал документы, необходимые для участия в выборах.

Проведение внеочередного конгресса AIBA, на котором состоятся выборы президента, запланировано на 12-13 декабря.

"Иду на выборы президента AIBA. Хочу ее возглавить в интересах спорта. Учитывая то, что в последнее время происходит в AIBA, я не могу на это просто смотреть. Почти четыре года ничего не двигается. Очень много национальных федераций просят меня о том, чтобы я пошел на выборы. Уверен, мы вернем величие AIBA", - цитирует ТАСС заявление Кремлева на пресс-конференции.

В середине октября Федерации бокса Украины, Сербии, Колумбии, Парагвая и Соломоновых Островов направили письма в поддержку кандидатуры Кремлева, если тот решит баллотироваться на пост президента AIBA.

В случае своего избрания президентом Международной ассоциации бокса Кремлев пообещал привлечь в организацию более 50 млн долларов и покинуть пост генерального секретаря Федерации бокса России.

В настоящее время Кремлев входит в исполком AIBA и занимает должность председателя комиссии по маркетингу, а обязанности главы организации в исполняет марокканец Мохамед Мустасан.

В июле 2019 года AIBA по инициативе Мустасана начала расследование в отношении Кремлева, связанное с предполагаемыми уголовными обвинениями в прошлом. Согласно журналистским расследованиям, он имел два срока по уголовным статьям (вымогательство и побои), а также находился в оперативной разработке как участник серпуховской ОПГ.

Месяц спустя дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело Кремлева в связи с необоснованностью обвинений, которые опирались "на отчет, основанный на сомнительной действительности".