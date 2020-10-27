Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила его трех олимпийских медалей.

Панель постановила аннулировать его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

"Решение CAS может быть обжаловано в течение 21 дня", - отметил в интервью ТАСС адвокат спортсмена Алексей Панич.

Защитник назвал вердикт суда в Лозанне смехотворным и содержащим множество нарушений материального и процессуального права, свидетельствующих о низкой квалификации арбитра и отсутствии независимости CAS.

"Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца", - пообещал Панич.

Антидопинговая панель Международного союза биатлонистов (IBU) ранее уличила Устюгова в употреблении запрещенного вещества (оксандролона), основываясь на данных биологического паспорта спортсмена, указывающих на высокие показатели гемоглобина.

Первые обвинения были предъявлены Устюгову в августе 2018 года, спустя четыре года после завершения карьеры. Вместе с ним под подозрение тогда попали Светлана Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

Сам Евгений называл происходящее беспределом и выдвигал версию о том, что "за этим стоят немцы".

Директор института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что постоянно повышенный уровень гемоглобина у Устюгова объясняется его уникальными генетическими особенностями. Однако CAS не воспринял эти аргументы.