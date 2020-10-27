Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Птицын досрочно победил соотечественника Вячеслава Расловца в главном поединке на турнира MFP 232 промоушена Modern Fighting Pankration во Владивостоке.
Бой продолжался 55 секунд и закончился для Расловца редким стоячим нокаутом в стиле зомби.
В первом раунде Птицин нанес сопернику тяжелейший удар в челюсть, после которого тот потерял сознание, но продолжал оставаться на ногах. Голова бойца повисла, а тело в окаменевшей позе уперлось спиной в клетку.
К атлету без сознания подошел рефери, который аккуратно уложил его на пол для оказания медицинской помощи.
Как сообщил в Instagram президент Федерации современного панкратиона и член президиума Союза ММА России Дмитрий Коньков, со здоровьем поверженного бойца все в порядке.
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Феноменальный нокаут от Вячеслава Птицына????????????я больше 40 лет в единоборствах и вживую такого не видел! Стоячий нокаут крайне редкое явление в боях☝️ Опережая вопросы, сразу пишу со здоровьем бойца всё в порядке???????? #современныйпанкратион#mfp#стоячийнокаут#kharitonovteam
Для Птицына эта победа стала третьей в рамках ММА, а Расловец дебютировал с поражения.