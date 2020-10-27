Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Птицын досрочно победил соотечественника Вячеслава Расловца в главном поединке на турнира MFP 232 промоушена Modern Fighting Pankration во Владивостоке.

Бой продолжался 55 секунд и закончился для Расловца редким стоячим нокаутом в стиле зомби.

В первом раунде Птицин нанес сопернику тяжелейший удар в челюсть, после которого тот потерял сознание, но продолжал оставаться на ногах. Голова бойца повисла, а тело в окаменевшей позе уперлось спиной в клетку.

К атлету без сознания подошел рефери, который аккуратно уложил его на пол для оказания медицинской помощи.

Как сообщил в Instagram президент Федерации современного панкратиона и член президиума Союза ММА России Дмитрий Коньков, со здоровьем поверженного бойца все в порядке.

Для Птицына эта победа стала третьей в рамках ММА, а Расловец дебютировал с поражения.