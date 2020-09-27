На "Сочи-Автодроме" финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем гонки десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при России.

"Старт гонки был первой возможностью, - приводит слова Боттаса ВВС . - Но вообще-то она была испорчена чем-то вроде огромной пчелы или чем-то таким. Оно врезалось в мой визор. Так что я упустил момент торможения и зашёл слишком глубоко.

Знал, что гонка будет длинной. Потом Льюиса оштрафовали. Как только я получил чистое пространство, почувствовал отличный темп и мог контролировать все".

Второе место в гонке занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим финишировал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседес".

Британец, который в Сочи мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера по победам в "Формуле-1" (91), дважды был наказан пятисекундным штрафом за то, что тренировал старт перед гонкой в неположенных местах.

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят третью гонку подряд завершил в очковой зоне, финишировав восьмым.

Благодаря победе в Сочи Боттас (161) сократил отставание от лидирующего в зачете Хэмилтона (205) до 44 очков, третье место у Макса Ферстаппена (128).