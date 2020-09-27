ginton / DepositPhotos В матче второго тура чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" на своем поле со счетом 4:1 разгромил "Баварию". В составе победителей мячи забили Эрмин Бичакчич (16'), Мунас Даббур (24') и Андрей Крамарич (77', 90+1' с пенальти), у гостей отличился Йозуа Киммих (36')

ginton / DepositPhotos

В матче второго тура чемпионата Германии по футболу "Хоффенхайм" на своем поле со счетом 4:1 разгромил "Баварию". В составе хозяев мячи забили Эрмин Бичакчич (16'), Мунас Даббур (24') и Андрей Крамарич (77', 90+1' с пенальти), у гостей отличился Йозуа Киммих (36').

"Бавария" потерпела поражение в Бундеслиге впервые с 7 декабря 2019 года, тогда мюнхенцы на выезде уступили мёнхенгладбахской "Боруссии" (1:2), с тех пор клуб сыграл 21 матч в национальном первенстве, 20 раз победив и однажды сыграв вничью.

"Бавария" в прошлом сезоне стала чемпионом страны, победила в Кубке Германии и Лиге чемпионов, а три дня назад выиграла Суперкубка УЕФА.

После воскресной победы "Хоффенхайм" (6) возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии. Клуб из Зинсхайма опережает по дополнительным показателям "Аугсбург" (6), который также начал сезон с двух викторий.