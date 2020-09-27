В Орландо баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграли (117:107) "Денвер" в пятом матче серии полуфинала плей-офф НБА. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "Лейкерс". Самым результативным игроком матча стал форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс, набравший 38 очков и сделавший 10 передач.

"Я должен был постараться сыграть правильно, сделать правильные вещи на паркете, чтобы помочь выиграть матч. Для меня работа еще не завершена. "Лейкерс" должны бороться за титул в финале НБА, представляя Западную конференцию. Я пришел сюда ради этого", - приводит слова Джеймса ESPN.

Джеймс в десятый раз в карьере вышел в финал плей-офф, он сравнялся по этому показателю с Каримом Абдул-Джаббаром. Больше в финалах играли только Билл Расселл (12) и Сэм Джонс (11).

Также Джеймс впервые вышел в финал в составе "Лейкерс", до этого он это делал за "Кливленд" (5) и "Майами" (4). "Лейкерс" последний раз играли в финале в 2010 году и стали чемпионами.

LeBron James (38 PTS, 16 REB, 10 AST) takes over late, helping the @Lakers advance to the #NBAFinals. This will be LeBron's 9th Finals appearance in the last 10 NBA seasons! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/GqXf4aK3Um— NBA.com/Stats (@nbastats) September 27, 2020

Соперником "Лейкерс" в финальной серии НБА станет сильнейший в противостоянии "Майами" - "Бостон" (счет в серии 3:2).