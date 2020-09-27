Российская теннисистка Камилла Рахимова первой среди всех участников первого круга Roland Garros сумела завершить матч победой, переиграв в двух партиях американку Шелби Роджерс - 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. В активе Рахимовой один эйс, двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

19-летняя Рахимова стала единственной представительницей России, которая сумела пробиться в основную сетку соревнования через квалификацию. Камилла впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Большого шлема.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Айла Томлянович (Австралия) - Мария Саккари (Греция).

Старт основной сетки 124-го по счету Открытого чемпионата Франции был дан сегодня. Завершить турнир организаторы планируют 11 октября. Изначально соревнования в Париже должны были пройти с 25 мая по 7 июня, но были перенесены на осень в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Предыдущий турнир серии Большого шлема - US Open - проходил на кортах Нью-Йорка без зрителей, а Уимблдон был вовсе отменен впервые со времен Второй мировой войны.