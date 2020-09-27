Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 6:4, 3:6, 7:5 обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира АТР в Гамбурге, призовой фонд которого составляет 1,2 млн евро.

В третьем сете при счете 5:4 грек подавал на матч, но россиянин сумел сделать обратный брейк и затем выиграть еще два гейма подряд.

Теннисисты провели третью очную встречу, Рублев одержал вторую победу.

В 2019 году Рублев уступил в трех сетах грузину Николозу Басилашвили в решающей встрече гамбургского турнира.

В понедельник в первом круге Открытого чемпионата Франции Рублев сыграет с американцем Сэмом Куэрри, а Циципас встретится с испанцем Хауме Муньяром.