pavelschulmin10081988 / DepositPhotos Положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга: победил Гуаньюй Чжоу, вторым стал Никита Мазепин, а третьим Мик Шумахер, Роберт Шварцман в итоге оказался десятым, а Артем Маркелов в итоговом протоколе числится двенадцатым

pavelschulmin10081988 / DepositPhotos

Итальянский пилот Лука Гиотто и британец Джек Эйткен столкнулись на повороте во время второй гонки "Формулы-2" на Гран-при России в Сочи. Болиды едва ли не разлетелись вдребезги после ударов о заграждения.

- Гонщик "Формулы-2" погиб во время соревнований в Бельгии



Удивительно, но оба участника аварии не получили серьезных травм. Они благополучно выбрались из машин самостоятельно и покинули трассу.

Сначала гонка была приостановлена, но позднее организаторы объявили, что рестарта не будет из-за сильных повреждений барьера безопасности.

Положение пилотов зафиксировано по итогам пятого круга: победил Гуаньюй Чжоу, вторым стал Никита Мазепин, а третьим Мик Шумахер, Роберт Шварцман в итоге оказался десятым, а Артем Маркелов в итоговом протоколе числится двенадцатым. Следующий этап "Формулы-2" состоится в Бахрейне с 27 по 29 ноября.