Во время проходящего в Варшаве матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между действующая обладательница короны россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской претенденткой Натальей Садовской организаторы убрали стоявший на столе российский флаг

Warcaby / Youtube.com

Во время проходящего в Варшаве матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между действующей обладательницей короны россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской претенденткой Натальей Садовской организаторы убрали стоявший на столе российский флаг.

Инцидент произошел во вторник в ходе игры четвертого раунда финального турнира. Подошедший к столу мужчина удалил стикер с фамилией российской спортсменки, на котором был изображен флаг, а затем убрал стоявший на столе триколор. Произошедшее вызвало удивление у российской чемпионки, которая в это время обдумывала ход.

"Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит Международную федерацию шашек. Мы приносим извинения за любые возникшие неудобства", - цитирует портал Onet президента Федерации шашек Польши Дамиана Решку.

Организаторы матча пояснили, что российскую атрибутику удалили после звонка от имени президента WADA - поляка Витольда Баньки.

Напомним, что в связи с санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх в течение двух ближайших лет не могут выступать под национальным флагом. Наказание введено за допинговые манипуляции в спорте на государственном уровне.

"Польская сторона не совершила ничего плохого. Более того, мы сделали больше, чем должны были, проигнорировав принятые в декабре санкции в отношении России", - отметил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий.

Стоит отметить, что в предыдущие три игровых дня российский флаг действительно располагался на столе.

Шестикратная чемпионка мира Тансыккужина уступает Садовской после четырех раундов матча за шашечную корону со счетом 16:32. Победителю турнира из девяти раундов, в каждом из которых разыгрывается по 12 очков, достаточно набрать 54 балла. Противостояние завершится 3 мая.