Игры чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге с 21 мая, пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям. При этом эпидемиологическая ситуация в Латвии только ухудшается.
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", - цитирует премьер-министра РИА "Новости".
На заседании 19 апреля оргкомитет чемпионата мира рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи, но никаких решений не принял. Разработанные варианты проведения мирового первенства при условии дистанцирования людей на трибунах и в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране допускали присутствие на "Арене Рига" 2 660 зрителей, в Олимпийском центре - 1058.
Планируется, что все 16 команд-участниц турнира будут размещены в одной гостинице.