Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

Mk.gov.lv

Игры чемпионата мира по хоккею, который стартует в Риге с 21 мая, пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Действующие на данный момент правила кабинета министров не предусматривают допуск зрителей к спортивным соревнованиям. При этом эпидемиологическая ситуация в Латвии только ухудшается.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Латвии в настоящее время ухудшается. Мы не видим возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге в присутствии зрителей. Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды", - цитирует премьер-министра РИА "Новости" .

На заседании 19 апреля оргкомитет чемпионата мира рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи, но никаких решений не принял. Разработанные варианты проведения мирового первенства при условии дистанцирования людей на трибунах и в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране допускали присутствие на "Арене Рига" 2 660 зрителей, в Олимпийском центре - 1058.

Планируется, что все 16 команд-участниц турнира будут размещены в одной гостинице.