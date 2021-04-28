Футболисты "Челси" и "Реала" разошлись миром в первом полуфинале Лиги чемпионов

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Футболисты английского "Челси" на выезде сыграли вничью с испанским "Реалом" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Встреча, прошедшая во вторник в Мадриде, завершилась со счетом 1:1.

На мяч гостей в исполнении американца Кристиана Пулишича (14') "сливочные" еще в первом тайме ответили голом неувядающего француза Карима Бензема (29'), который догнал бывшего одноклубника Рауля (71 гол ) в списке лучших бомбардиров еврокубка. Впереди только Роберт Левандовский (73), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

Практически весь матч шел проливной дождь, что не могло не сказаться на действиях футболистов. Опасных моментов во втором тайме почти не было. Выяснение отношений в этой паре продолжится 5 мая в Лондоне.

Удивительно, но турнирные пути "Реала" и "Челси" пересеклись в Лиге чемпионов впервые в истории. Всего в еврокубках клубы встречались четырежды, но мадридский клуб еще ни разу не обыгрывал "синих", в активе которых две победы.

⏰ RESULT ⏰



⚪️ Benzema thumps in close-range equaliser

???? Pulišić fires visitors in front with away goal



???? What will happen in the second leg?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 27, 2021

В другой полуфинальной паре французский ПСЖ в среду примет на своем поле английский "Манчестер Сити".