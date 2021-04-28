Фигуристы Тарасова и Морозов будут тренироваться у Этери Тутберидзе

Professor Caretaker / wikimedia.org

Титулованные российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, в олимпийском сезоне будут тренироваться под руководством тренера Этери Тутберидзе, которая ранее специализировалась на одиночниках. Продолжит работать с парой и тренер Максим Траньков.

"Спортсмены будут тренироваться в Москве, в "Хрустальном". Евгения Тарасова, как и ранее, будет представлять Татарстан, Владимир Морозов - "Самбо-70", - говорится в сообщении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов с мая планируют переехать в США для тренировок под руководством Марины Зуевой. С Тутберидзе пара ранее работала лишь в ее шоу "Чемпионы на льду".

"К подготовке пары Тарасова - Морозов подключится тренерский штаб Этери Георгиевны Тутберидзе - Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Почему так вышло? Нужен был тренерский штаб. На данный момент лучший - это штаб Этери Георгиевны. Поэтому ребята обратились с просьбой к этим тренерам. Морозову уже 28 лет, Тарасовой - 26, они сами принимают решение, ибо они не юниоры. Все системы тренировок и все детали в процессе обсуждения. пока чего-то более конкретного сказать не могу", - рассказал Траньков газете "Спорт-Экспресс" .

Сами фигуристы от комментариев отказались.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях и дважды становились вторыми на чемпионатах мира. На последнем первенстве планеты в Стокгольме пара заняла четвертое место.

В прошедшем сезоне из-за пандемии коронавируса спортсмены тренировались в России под руководством Транькова.