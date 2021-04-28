Роман Гейзель

Официальный сайт ХК Сибсельмаш (Новосибирск)

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России вратарь Роман Гейзель скончался в Кемерово на 41-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.

По информации газеты "Советского спорт" , спортсмен застрелился. Причины суицида не приводятся.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Роман совершил попытку самоубийства и скончался в реанимации, куда его успели доставить.

В составе сборной России Гейзель четыре раза побеждал на чемпионатах мира (2006-2008, 2011). Кроме того, он дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011).

Практически всю свою профессиональную карьеру Гейзель провел в кемеровском клубе "Кузбасс" (1998-2012), после чего сыграл один сезон в составе новосибирского "Сибсельмаша".

В составе кемеровчан спортсмен выигрывал Кубок России (2003, 2007), также на его счету десять медалей чемпионата страны - четыре серебряных и шесть бронзовых. Он завершил игровую карьеру в 32 года из-за тяжелой травмы колена.