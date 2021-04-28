Победителю турнира претендентов россиянину Яну Непомнящему приятно слышать, что его шансы в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена оцениваются довольно высоко. Но он всегда был реалистом, хотя и не страдал заниженной самооценкой.

"Если говорить о моих шансах против Карлсена, то есть такое расхожее выражение: "надейся на лучшее, готовься к худшему". Думаю, что будет очень сложно, но мне приятно, что мои шансы оцениваются довольно высоко. Я, в принципе, реалист, но не страдаю заниженной самооценкой", - цитирует РИА "Новости" заявление Непомнящего на пресс-конференции после выигранного турнира претендентов.

Непомнящий одержал досрочную победу на турнире претендентов в Екатеринбурге и добился права оспорить шахматную корону в матче с действующим чемпионом мира Карлсеном.

Противостояние двух лучших на сегодняшний день гроссмейстеров планеты пройдет во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Оно будет состоять из 14 партий, для победы необходимо будет набрать 7,5 очков. В случае ничейного результата соперники разыграют титул на тай-брейке.

Nepomniachtchi: 'I Don't Have The Tendency To Downgrade Myself'



Earlier today @lachesisq was officially crowned as the winner of the 2020-2021 #FIDECandidates. Before the ceremony, he answered questions from the media. Here you can find his answers:https://t.co/tq04Euff3D — ChesscomNews (@ChesscomNews) April 28, 2021

В 2016 году корону у Карлсена пытался отобрать другой российский гроссмейстер - Сергей Карякин, который уступил королю на тай-брейке. Непомнящий тогда комментировал этот матч на телевидении.

"Что касается увиденного мной в матче Карслена против Карякина, это не будет лишним. Но опыт подобных больших матчей - это уникальный товар, получить, только приехав на подобную встречу и посмотрев со стороны, их нужно сыграть. Это одно из главных преимуществ моего будущего соперника", - отметил российский претендент.