Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в пятницу единогласно одобрило рекомендацию наблюдательного совета агентства и приняло решение уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом объявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Внимательно рассмотрев все доводы коллег, общее собрание учредителей РУСАДА решило принять рекомендацию наблюдательного совета и отстранить Юрия Гануса от должности генерального директора. Решение было принято исключительно на основе выявления фактов нарушений в ведении финансовой и административно-хозяйственной деятельности согласно уставу организации", - цитирует ТАСС заявление Позднякова.

Исполняющим обязанности гендиректора РУСАДА назначен действующий юрист агентства Михаил Буханов. Выборы нового генерального директора РУСАДА состоятся на конкурсной основе в течение шести месяцев.

По словам Позднякова, учредители дали поручение и.о. гендиректора обратиться в правоохранительные органы РФ с заявлением по факту выявленных нарушений.

Ганус занимал пост генерального директора РУСАДА с августа 2017 года. Поводом для его увольнения стали финансовые нарушения в деятельности организации, обнаруженные в ходе аудиторской проверки. Отчет аудита, который был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами, был опубликован на сайте ОКР в середине июля.

Глава РУСАДА аудит оспорил, сайт агентства с его контраргументами подвергся хакерской атаке, а сам гендиректор всерьез опасался крайнего варианта развития событий, при котором он будет физически ликвидирован спецслужбами РФ, разделив судьбы своих предшественников на этом посту.

В пятницу Ганус назвал свое увольнение ошибкой.

"В моем понимании это ошибочное решение, соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок. Они хотели решение принять и они его приняли. С точки зрения общих задач и всего остального это ошибка. Учредители могут принимать любое решение, это их право, согласно законодательству. Меня беспокоят только последствия. Если у них есть свое видение решения, прекрасно", - сказал Ганус "Интерфаксу".

Ранее руководитель агентства предупреждал, что его увольнение негативно отразится на ходе восстановления членства всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), а также союза биатлонистов России (СБР) в международном союзе биатлонистов (IBU), так как он входит в комиссии по восстановлению ВФЛА и СБР.

Обеспокоенность ситуацией в руководстве РУСАДА выражало и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которое обратилось к российским спортивным властям за разъяснениями и обещало внимательно следить за ситуацией.

"Что касается реакции WADA, в соответствии со всеми нормативными документами, уставом организации все решения полностью легитимны и соответствуют как российскому, так и международному законодательству", - подчеркнул Поздняков.