Колби Ковингтон
 
Колби Ковингтон
Colby Covington / Twitter

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон жестко отреагировал на перенос матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за новой волны расовых протестов в США. Он предложил баскетболистам бросить свою работу на миллионы долларов и привилегии, которые приносит им детская игра, и пойти поработать в полиции.

На этой неделе руководство НБА под давлением темнокожих игроков, которые составляют абсолютное большинство в этой лиге, решило приостановить запланированные на среду и четверг игры плей-офф в связи с событиями в Висконсине.

"Вы перенесли свои игры? Хотите доказать, что реально ждете каких-то перемен? Тогда оставьте свою работу на миллионы долларов и привилегии, играя в детскую игру. Пойдите на огромное сокращение зарплаты и займитесь самой тяжелой работой в Америке. Идите работать в полицию!" - цитирует "Р-Спорт" запись Ковингтона в его аккаунте в Twitter.

Отметим, что еще до событий в Висконсине в аналогичном ключе по поводу расовых претензий баскетболистов высказался президент США Дональд Трамп, раскритиковав популярные ныне акции с преклонением колена во время исполнения национального гимна.

По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.

"Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые", - заявил Трамп.

В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские после давшего осечку электрошокера стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Ранее Джейкоб несколько раз попадал под арест и обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней, а в его машине был найден нож.

Из-за полученных ранений у Блейка парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с полицией.