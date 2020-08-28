Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон жестко отреагировал на перенос матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за новой волны расовых протестов в США. Он предложил баскетболистам бросить свою работу на миллионы долларов и привилегии, которые приносит им детская игра, и пойти поработать в полиции.

На этой неделе руководство НБА под давлением темнокожих игроков, которые составляют абсолютное большинство в этой лиге, решило приостановить запланированные на среду и четверг игры плей-офф в связи с событиями в Висконсине.

"Вы перенесли свои игры? Хотите доказать, что реально ждете каких-то перемен? Тогда оставьте свою работу на миллионы долларов и привилегии, играя в детскую игру. Пойдите на огромное сокращение зарплаты и займитесь самой тяжелой работой в Америке. Идите работать в полицию!" - цитирует "Р-Спорт" запись Ковингтона в его аккаунте в Twitter.

Отметим, что еще до событий в Висконсине в аналогичном ключе по поводу расовых претензий баскетболистов высказался президент США Дональд Трамп, раскритиковав популярные ныне акции с преклонением колена во время исполнения национального гимна.

Like @POTUS @realDonaldTrump always says: Promises made. Promises kept. Pleasure to finally meet you Mr. President. Thank you for always putting America first! #maga #GreatAmericanWinningMachine ???????? pic.twitter.com/yYZWkdd5wS— Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 2, 2018

По его мнению, люди, которые зарабатывают миллионы, гоняя мяч по паркету, как минимум должны уважать страну, которая предоставила им эту возможность, равно как ее гимн и флаг.

"Некоторые игроки НБА очень мерзкие. Очень, очень мерзкие и откровенно тупые", - заявил Трамп.

В минувшее воскресенье в городе Кеноша полицейские после давшего осечку электрошокера стреляли в безоружного афроамериканца Джейкоба Блейка, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин.

Ранее Джейкоб несколько раз попадал под арест и обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней, а в его машине был найден нож.

Из-за полученных ранений у Блейка парализована нижняя часть тела, в штате Висконсин вспыхнули массовые акции протеста, переросшие в погромы и столкновения с полицией.