Пресс-служба Президента России Ситуацию прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. По ее мнению, вероятность отмены чемпионата из-за пандемии очень велика

Пресс-служба Президента России

Сборная России по художественной гимнастике не вошла в список участников чемпионата Европы, который должен пройти в Киеве. Причина бойкота турнира, на котором продолжиться розыгрыш квот на Олимпийские игры, в пресс-релизе Европейского гимнастического союза (UEG) не уточняется.

Ожидается, что на первенстве континента в Киеве 26-29 ноября выступят около 300 спортсменов из 39 стран, среди которых 145 - во взрослых соревнованиях. Окончательное решение о том, будет ли организован турнир, примут 28 сентября. Ранее его уже переносили из-за коронавируса.

Сборная России традиционно занимает лидирующие позиции в художественной гимнастике.

Ситуацию прокомментировала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова. По ее мнению, вероятность отмены чемпионата из-за пандемии очень велика.

"Во-первых, пока непонятно, будет ли турнир. Украина надеется, что он пройдет, но еще решения нет. В конце сентября будет совещание UEG, тогда будет решение, будет соревнование или нет. Мы не можем подавать заявку на несуществующие соревнования, потому что нам нужно платить за гостиницу, а эта сумма невозвратная", - заявила Винер-Усманова РИА "Новости".

Также глава ВФХГ отметила сложность логистики при поездке в столицу Украины.

"У нас нет прямых рейсов, нет поездов в Киев, плюс, вы знаете, взаимоотношения не очень у наших стран. Мы просто не можем позволить себе лететь через какие-то страны, там находиться в изоляции. Это все рассчитано на то, что все изменится. Но мое мнение, что эти соревнования нецелесообразны", - добавила она.

Винер-Усманова отметила, что сборная России уже завоевала две олимпийские квоты в индивидуальных упражнениях и квоту в групповых упражнениях и не хочет рисковать первыми номерами, а также вторыми и третьими.