sportpoint / DepositPhotos Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса перенесен на 2021 год

sportpoint / DepositPhotos

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года в Москве с учетом сложной ситуации с пандемией коронавируса перенесен на 2021 год. Об заявил первый вице-президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Сергей Сырцов.

Изначально турнир должен был пройти в Москве в апреле, но из-за пандемии был передвинут на 31 октября - 8 ноября.

"Чемпионат Европы по тяжелой атлетике переносится на 2021 год, намерение провести в Москве остается в силе, - сказал Сырцов ТАСС. - Точная дата проведения будет определена позже после переговоров с "Евроспортом". Выборы в Европейскую федерацию также переносятся на 2021 год. Эти решения были приняты в результате голосования членов исполкома EWF".

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов подчеркнул, что Москва полностью готова к проведению турнира осенью, но окончательное решение принимает Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF), учитывая ситуацию в ряде стран.

"Мы хотим и готовы провести турнир в этом году, - подчеркнул глава ФТАР в интервью РИА "Новости". - Но нам в деталях неизвестна ситуация с коронавирусом в Европе. Мы знаем, что в некоторых странах ухудшается ситуация с заболеванием COVID-19, в некоторых спортсмены до сих пор не могут полноценно тренироваться, а в ряде стран запрещен выезд из страны и так далее. И мы предоставили возможность исполкому EWF принять решение, опираясь на ситуацию в Европе".

Руководство ФТАР направило в EWF письмо с предложением рассмотреть возможность провести чемпионат осенью или перенести турнир на следующий год, подчеркнув свою заинтересованность в первом варианте.