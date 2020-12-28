Австралийская профессиональная теннисистка с сербскими корнями Анджелина Граовац решила торговать своими откровенными фотографиями, чтобы собрать средства на дальнейшую карьеру. 19-летняя девушка, пережидающая пандемию в Лондоне, лишилась спортивных источников дохода и завела аккаунт на сайте для взрослых OnlyFans.
Там можно выкладывать откровенные видео, фотографии и другие порнографические материалы, распространяя их по подписке. Австралийка стала первой теннисисткой, которая зарегистрировалась на ресурсе с 24 миллионами пользователей.
Анджелина подавала большие надежды в теннисе, но пока не смогла добиться успеха на профессиональном уровне с момента своего дебюта в 2018 году. Она выиграла лишь 9 из 37 матчей в одиночном разряде и в настоящее время занимает 1171 место в мире, заработав лишь 3500 долларов за карьеру.
Спортсменка надеется, что в бизнесе для взрослых найдет дополнительные источники дохода для тренировок и поездок на турниры, пишет газета Daily Mail.
Анджелина Граовац вдохновилась примером других австралийских спортсменок, которые улучшили финансовое положение благодаря порнобизнесу. Бывшая автогонщица Рене Грейси сейчас зарабатывает порядка 90 000 долларов в месяц продажей своих откровенных изображений. Тем же занимаются серфингистки сестры Элли-Джин и Холли-Дейзи Коффи.