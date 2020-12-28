Фигуристка Анна Щербакова выступала на чемпионате России в Челябинске с температурой 38 градусов. 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе добыла золото на этом турнире, ставшее для нее третьим подряд на чемпионатах страны.

На челябинском льду Анна по итогам короткой и произвольной программ набрала 264,10 балла. Этот результат выше мирового рекорда, но он не будет ратифицирован, так показан в национальном первенстве. Второе место заняла Камила Валиева (254,01), третьей стала Трусова (246,37).

Как сообщает журналист агентства "Р-Спорт" Анатолий Самохвалов, 25 декабря Щербакова измерила температуру перед разминкой короткой программы. Оказалось, что у спортсменки жар - 38 градусов. Тренеры предложили Анне сняться, но она вышла на лед и выиграла короткую программу.

просто. посмотрите. КАК она дышит pic.twitter.com/21YuyAVlSY — чемпионка галактики (@usssssta) December 25, 2020

На следующий день перед разминкой произвольной программы Щербакова вообще отказалась измерять температуру.

это вообще полный кошмар вы послушайте только pic.twitter.com/Qkt2ynpBso — чемпионка галактики (@usssssta) December 25, 2020

По данным источника, с конца ноября у фигуристки по вечерам постоянно поднимается температура.