В воскресенье в Дубае (ОАЭ) состоялась торжественная церемония чествования лауреатов престижной премии Globe Soccer Awards. Призы достались лучшему игроку и тренеру по итогам года, а также целого века по итогам двух декад.
Лучшим "игроком века" (с 2001 по 2020 год) признан португалец Криштиану Роналду, "тренером века" - Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), "клубом века" - мадридский "Реал".
Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо (экс-"Барселона").
???? ???????? CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Премию лучшему футболисту 2020 года получил польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, тренером года признали наставника этого клуба Ханса-Дитера Флика, сама "Бавария" получила титул "команды года".
???????? What a beautiful night it was in Dubai. Thank you to all attendees and of course congratulations to all the winners! pic.twitter.com/RBu19kcEAU— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике.
Отметим, что ранее Левандовский и Флик были признаны лучшими по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Напомним, что в сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 мячей и сделал 10 голевых передач, показав лучшую сезонную результативность в карьере.