Криштиану Роналду

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В воскресенье в Дубае (ОАЭ) состоялась торжественная церемония чествования лауреатов престижной премии Globe Soccer Awards. Призы достались лучшему игроку и тренеру по итогам года, а также целого века по итогам двух декад.

Лучшим "игроком века" (с 2001 по 2020 год) признан португалец Криштиану Роналду, "тренером века" - Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), "клубом века" - мадридский "Реал".

Конкурентами Роналду были Лионель Месси ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Роналдиньо (экс-"Барселона").

Премию лучшему футболисту 2020 года получил польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский, тренером года признали наставника этого клуба Ханса-Дитера Флика, сама "Бавария" получила титул "команды года".

???????? What a beautiful night it was in Dubai. Thank you to all attendees and of course congratulations to all the winners! pic.twitter.com/RBu19kcEAU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Награды за выдающуюся футбольную карьеру получили испанские голкипер Икер Касильяс и защитник Жерар Пике.

Отметим, что ранее Левандовский и Флик были признаны лучшими по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что в сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 мячей и сделал 10 голевых передач, показав лучшую сезонную результативность в карьере.