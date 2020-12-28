Уокер требует оправдания, заявляя, употребила кокаин непредумышленно. Во время пребывания в Лиме она выпила чай из листьев коки, который считается в Перу средством от горной болезни

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Канадская наездница Николь Уокер, дочь бывшего члена местного парламента, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с дисквалификацией за употребление запрещенного в спорте кокаина.

Спортсменка сдала положительный допинг-тест на этот наркотик во время Панамериканских игр в Лиме в 2019 году. В результате она подвела всю сборную Канады, которая не смогла квалифицироваться на Олимпиаду в командных соревнованиях, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на CBC .

Из-за дисквалификации Уокер лишилась четвертого места в личном зачете, а аннулирование ее результатов в командном зачете подвинуло Канаду на седьмое место - сборная упустила последнюю возможность добыть олимпийскую лицензию для поездки в Токио.

The reinstatement of Canada's show jumping team in the Tokyo Summer Olympics rides on upcoming appeals to the Court of Arbitration for Sporthttps://t.co/A7SxFYBuuU — CBC Olympics (@CBCOlympics) December 20, 2020

Уокер требует оправдания, заявляя, что употребила кокаин непредумышленно. Во время пребывания в Лиме она выпила чай из листьев коки, который считается в Перу средством от горной болезни.

По словам 27-летней спортсменки, она не знала, что данный напиток содержит запрещенные в спорте вещества.