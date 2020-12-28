Российские хоккеисты проиграли чехам на молодежном чемпионате мира

PRO Hockey / YouTube.com

Хоккеисты сборной России, составленной из игроков не старше 20 лет, потерпели поражение от сверстников из Чехии во втором матче группового этапа молодежного чемпионата мира, который проходит в канадском Эдмонтоне.

Встреча группы В завершилась победой чехов со счетом 2:0. По шайбе во втором и третьем периодах забросили Филип Коффер и Мартин Ланг.

Молодые отечественные хоккеисты впервые с 2012 года ушли со льда без заброшенных шайб в матче чемпионата мира.

Россияне владели инициативой на протяжении всего матча, а чехи предпочли дожидаться ошибок соперника и сделали удачную ставку на контратаки.

В турнирной таблице группы В теперь четыре команды имеют по 3 очка. С учетом дополнительных показателей они располагаются в следующем порядке: 1. Швеция, 2. США, 3. Россия, 4. Чехия. Последнее, пятое место занимает Австрия (0 очков). При этом Швеция и Австрия провели по одной игре, остальные команды - по две.

Актуальное положение дел на молодёжном чемпионате мира ????#россиявмоемсердце pic.twitter.com/zYHw5eEo16 — Хоккей России (@russiahockey) December 28, 2020

В своем стартовом матче турнира подопечные Игоря Ларионова нанесли поражение команде США со счетом 5:3. Игру третьего тура россияне проведут в ночь на 30 декабря по московскому времени против Австрии.

Всего в турнире принимают участие 10 команд, разделенные на две группы по пять сборных в каждой. Для выхода в четвертьфинал достаточно не занять пятое место в группе.