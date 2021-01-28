Роман Абрамович

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Депутаты британской палаты общин призвали правительство применить персональные санкции к российским миллиардерам Роману Абрамовичу и Алишеру Усманову из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального. Ввести санкции против этих бизнесменов ранее призывал и сам Навальный.

Лейла Моран, представляющая либерал-демократов, и Маргарет Ходж из Лейбористской партии обратились к министру иностранных дел Венди Мортон с призывом заморозить активы бизнесменов. Инициаторы ограничений указали на то, что у них есть собственность в Англии и связи с английскими футбольными клубами. Абрамовичу принадлежит "Челси", а холдинг Усманова USM имеет спонсорский контракт с "Эвертоном".

Министр в ответ пообещала рассмотреть все возможные варианты дальнейших действий, сообщает журнал Forbes со ссылкой на газету The Times .

Фамилии Абрамовича и Усманова фигурируют в списке олигархов, которые, по мнению Навального, входят в "окружение" президента России Владимира Путина и в отношении которых Запад должен ввести санкции.

"Пока самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или Монако, никто в России или даже Кремле не воспримет всерьез европейские санкции", - отметил оппозиционер.

Last year the Foreign Office sanctioned six Russians who were identified as being complicit in the attempted murder of Mr Navalny https://t.co/BzJiuRbBDO — The Times (@thetimes) January 27, 2021

Алишер Усманов с состоянием 11,7 млрд фунтов занимает 7-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes, Абрамович (10,2 млрд) - на 12-м месте.