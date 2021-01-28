Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять формат проведения чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии перенесен на лето 2021 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен менять формат проведения чемпионата Европы-2020, который из-за пандемии перенесен на лето 2021 года. Турнир пройдет в 12 городах континента, как и было запланировано ранее.

В заявлении союза отмечается, что все стороны признают необходимость гибкости в отношении решений, которые необходимо принять, чтобы учесть различные проблемы и обстоятельства.

"Я оптимистично настроен в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом, скорее всего, сильно изменится, и важно, чтобы мы дали городам-организаторам и правительствам как можно больше времени, дабы сформулировать точную картину того, что, возможно, будет нас ожидать в июне и июле", - цитирует пресс-служба УЕФА президента организации Александера Чеферина.

Из-за быстро меняющейся ситуации вокруг пандемии крайний срок принятия решения о допуске зрителей на трибуны перенесен на начало апреля.

"Болельщики - это огромная часть того, что делает футбол особенным, и это верно как в отношении Евро, так и любого матча. Мы должны предоставить себе максимальное пространство, чтобы они смогли вернуться на стадионы", - добавил глава УЕФА.

Важные новости про #EURO2020!



- Решение о допуске зрителей на стадионы будет принято в апреле

- УЕФА подтвердил намерение провести турнир в 12 городах pic.twitter.com/LX7p0JuWMK — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) January 27, 2021

Матчи Евро-2020 должны пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в Лондоне, Баку, Мюнхене, Риме, Амстердаме, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго и Санкт-Петербурге. Городу на Неве отданы три матча группового этапа и один четвертьфинал.

Ранее в СМИ высказывалось предположение о проведении турнира в одной стране или небольшой группе стран.