Андерс Бессеберг
Ministry of Defence of the Republic of Slovenia
Андерс Бессеберг
 
 
 
Андерс Бессеберг
Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора пришла к выводу о виновности бывшего главы организации Андерса Бессеберга, который защищал интересы России в допинговых вопросах, скрывая пробы спортсменов.

Как сообщает пресс-служба IBU, также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш.

"После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга", - говорится в заявлении IBU.

"Бывшее руководство IBU могло действовать без сдерживания и противовесов, без прозрачности и подотчетности, - считает Тейлор. - В отчете показано, почему все решения по вопросам добросовестности должны приниматься независимым органом, который занимается исключительно защитой этических ценностей спорта, а не исполнительным советом, который сталкивается с конфликтом интересов".

"Мы шокированы правонарушениями, описанными в отчете контрольной комиссии", - заявил президент IBU Олле Далин.

Окончательное решение о санкциях в отношении фигурантов скандала остается за независимым органом по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

Бессеберг и секретарь Реш подозревались в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов на основании показаний информатора Григория Родченкова, вследствие чего Бессеберг был вынужден покинуть пост главы организации. Называлась даже общая сумма взяток - от 240 до 300 тысяч евро. Также утверждалось, что Россия оплачивала Бессебергу услуги проституток.

Расследование в отношении Бессеберга и ряда других фигурантов было начато в апреле 2018 года после полицейского рейда в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Поводом для подозрений стала переписка Бессеберга и Реш. Чиновник свою виновность отрицал.

Позднее сообщалось, что властями Норвегии и Австрии с Бессеберга были сняты обвинения в получении взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов.