Футболисты "Аталанты" на своем поле обыграли римский "Лацио" и вышли в полуфинал Кубка Италии благодаря победному голу полузащитника сборной России Алексея Миранчука.

Четвертьфинальная встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 3:2. В составе "Аталанты" голы забили Берат Джимсити (7), украинец Руслан Малиновский (37) и Миранчук (57). У "Лацио" отличились Ведат Мурики (17) и Франческо Ачерби (34). Хозяева с 54-й минуты играли вдесятером после удаления защитника Жозе Паломино.

Бывший футболист московского "Локомотива" Алексей Миранчук забил четвертый мяч за итальянский клуб, в составе которого он выступает с сентября. Он вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте.

Gol de Aleksey Miranchuk. La Atalanta se adelanta en el marcador con un jugador menos. Segundo gol consecutivo en coppa Italia ???? pic.twitter.com/Gik5r1R3QP — ⁷²⚡ (@Eliam_91) January 27, 2021

За выход в финал Кубка Италии бергамаски поспорят с победителем противостояния "Наполи" - "Специя", которое намечено на четверг. "Аталанта" один раз становилась победителем Кубка Италии (1963), трижды клуб играл в финальном матче (1987, 1996, 2019).