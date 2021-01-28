Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал "наглой клеветой" сообщения о якобы имевшем место нарушении им антидопинговых правил

Министерство обороны Российской Федерации

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков назвал "наглой клеветой" сообщения о якобы имевшем место нарушении им антидопинговых правил. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Шубенков сдал положительный допинг-тест на фуросемид.

В частности, газета "Спорт-Экспресс" сообщила о положительной пробе, взятой по линии РУСАДА в рамках внесоревновательного контроля. При этом, как отмечает издание, запрещенный препарат в организме легкоатлета присутствует в минимальной концентрации и на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться.

"Воистину проснулся знаменитым. Следует написать. На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал "запрещенку" для подготовки, никогда никого не обманывал. Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе, - это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником". Такого никогда не было. А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали", - написал Шубенков в Instagram.

Официальных подтверждений информации о нарушении чемпионом мира в барьерном спринте антидопинговых правил не поступало. Россиянин не входит в список временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила никаких сигналов по Шубенкову.

"Мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", - добавил Шубенков.

Личный тренер бегуна Сергей Клевцов также опроверг информацию о положительной допинг-пробе у его подопечного. "Все это неправда", - сказал Клевцов ТАСС.

30-летний Шубенков является чемпионом мира (2015) и чемпионом Европы (2012, 2014) в беге на 110 м барьерами.

Сергей Шубенков вместе с прыгуньями Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой является оплотом чистоты отечественных легкоатлетов, которые уже более пяти лет борются за право выступать под национальным флагом и обвиняют в ВФЛА в том, что ее часто сменяющееся руководство ничего не делает для восстановления и защиты их прав.